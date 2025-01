Em busca do penta, Santos vence o Tirol na estreia da Copinha

O Santos estreou com o pé direito na Copinha e, sem maiores dificuldades, derrotou a equipe do Tirol por 1 a 0. O gol foi anotado ainda na primeira etapa por Gabriel Bontempo, após grande assistência de Rodrigo Cezar. O jogo ocorreu na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (03).

Com o resultado, o Peixe somou seus primeiros três pontos, mesma pontuação da Ferroviária, que, em sua estreia, superou o Jaciobá. Todas as equipes estão no Grupo 7, e os dois melhores avançam para a próxima fase. O Tirol pouco ameaçou o Santos, mas teve em seu goleiro, Vitor Hugo, um grande destaque e evitando placar elástico.