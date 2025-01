Dudu é recebido com festa pela torcida do Cruzeiro

Atacante rescindiu com o Palmeiras, assinou contrato com a Raposa até o final de 2027 e será apresentado nesta sexta-feira (3/1) / Crédito: Jogada 10

O atacante Dudu está em Belo Horizonte para apresentação pelo Cruzeiro. O jogador desembarcou na capital mineira no fim da manhã desta sexta-feira, no Aeroporto da Pampulha, em jatinho que o buscou em Campinas, no interior de São Paulo. Ele foi ovacionado pela torcida celeste na Toca da Raposa II antes de sua apresentação. Ele chegou ao lado de Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, Pedro Júnior, responsável pelo futebol do clube e filho do empresário Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, e pelo assessor de imprensa.

Dudu deu autógrafos e tirou fotos com os cruzeirenses que vieram à porta da Toca II. Além disso, ele ouviu músicas como "O Dudu é Máfia Azul", em referência a maior organizada do clube. Em um primeiro momento, o jogador não falou com a imprensa, mas concederá entrevista coletiva ainda nesta sexta-feira (3).