Danilo está fora dos planos da Juventus, confirma técnico

Thiago Motta faz revelação em coletiva prévia ao jogo da Juve contra o Milan, pela Supercopa da Itália; contrato do jogador vai até junho

Está chegando ao fim a passagem de seis temporadas de Danilo na Juventus. O experiente lateral-direito, de 33 anos, não faz mais parte dos planos da Velha Senhora. É o que afirmou o técnico Thiago Motta em coletiva prévia à semifinal da Supercopa da Itália, onde a Juve encara o Milan, nesta sexta-feira (3), valendo vaga na decisão.

A partida ocorre em Riade, na Arábia Saudita, e Danilo sequer viajou, aliás. Com contrato até o fim de junho, o jogador já pode assinar com qualquer clube sem custos para chegar em julho. Especulado no Vasco, o lateral tem mercado na Europa sendo, assim, difícil um retorno ao futebol brasileiro.