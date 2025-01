Cruzeiro prepara nova proposta ao Flamengo por Fabrício Bruno

Raposa deve enviar nova oferta ainda nesta sexta-feira (3) e aumentar valores para tentar contratar o zagueiro do Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro ainda insiste pela contratação do zagueiro Fabrício Bruno. Após a negativa do Flamengo pela primeira proposta, a Raposa prepara uma nova oferta para tentar fechar com o defensor ainda nesta sexta-feira (3). A informação é do jornalista Samuel Venâncio.

A primeira proposta do Cruzeiro por Fabrício Bruno foi de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões aproximadamente) por 50% dos direitos econômicos do jogador. No entanto, o Flamengo não aceitou os valores e pediu para a equipe mineira aumentar a oferta.