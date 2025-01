Cruzeiro anuncia compra de Lucas Villalba

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (4), a contratação em definitivo do zagueiro argentino Lucas Villalba. O clube mineiro pagou 800 mil dólares (cerca de R$ 4,95 milhões) ao Argentinos Juniors pelo jogador, que assinou contrato por duas temporadas, até o final de 2026.

Villalba atuou emprestado ao Cruzeiro em 2024 e conquistou espaço no time sob o comando do técnico Fernando Diniz. Além disso, o zagueiro já havia expressado o desejo de continuar no clube.