Corinthians x Gazin Porto Velho, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians começa sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite deste sábado (04). Atual campeão do torneio, o Timão encara o Gazin Porto Velho, às 21h30, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Maior vencedor do torneio, o Timão quer aumentar a sua galeria de taças, já o clube rondoniense chega com a novidade em seu nome. Os clubes estão no Grupo 27 do torneio, junto com o Santo André e Rio Branco do Acre.