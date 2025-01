Copa do Nordeste 2025: datas, times, onde assistir e regulamento

A Copa do Nordeste 2025, carinhosamente apelidada de “Lampions League”, é um dos torneios mais queridos do futebol brasileiro. Com clubes de grande tradição, a competição se inicia neste sábado (4) pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste. Serão oito confrontos de mata-mata, em jogo único, para iniciar a definição dos últimos quatro classificados para a fase de grupos do torneio.

Novo regulamento

Na pré-Copa do Nordeste, 16 clubes se enfrentam em duas fases de mata-mata. Oito clubes passam da primeira para a segunda, onde serão definidos os quatro classificados para a etapa de grupos.

Na segunda fase, os confrontos, aliás, são definidos de acordo com a posição dos clubes no Ranking Nacional da CBF. O mais bem colocado enfrenta o pior do ranking – e assim sucessivamente. Antes de formar os grupos, os times, afinal, duelam sempre em jogo único. Em caso de empate em qualquer etapa, seja na fase prévia ou no mata-mata, haverá, assim, disputa de pênaltis.

Na fase de grupos, os participantes, assim, enfrentam os rivais da mesma chave. Os quatro melhores, portanto, vão para as quartas de final, obedecendo o seguinte chaveamento: 1º do A x 4º do B, 2º do B x 3º do A, 1º do B x 4º do A e 2º do A x 3º do B. Por fim, a grande decisão será em duas partidas no sistema ida e volta.