Brighton x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo que movimenta a parte de cima da tabela da Premier League 2024/25, Brighton e Arsenal se enfrentam, neste sábado (4), às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Falmer Stadium, na cidade de Brighton e Hove, no sul da Inglaterra.

Como chega o Brighton

O Brighton quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para se aproximar da briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Isto porque, no momento, o time está na 10ª posição, com 32 pontos, cinco abaixo da zona de classificação.

Contudo, o Brighton segue com uma série de desfalques para o jogo deste sábado. Assim, Danny Welbeck, Mats Wieffer, Evan Ferguson, James Milner e Ferdi Kadioglu, lesionados, estão fora do jogo.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal ainda sonha com o título da Premier League e busca a vitória fora de casa para se aproximar do líder Liverpool. Na vice-liderança, com 39 pontos, os Gunners estão com seis a menos que os Reds, que ainda contam com uma partida a menos que seus concorrentes diretos na briga pelo topo da tabela.