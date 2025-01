Benfica x Braga: onde assistir e escalações

Time de Bruno Lage tem a chance de ficar coladinho com o líder Sporting. Rival deste sábado é só o quinto colocado

Benfica e Braga se enfrentam neste sábado (4), às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 17ª rodada desta edição do Campeonato Português. O árbitro alentejano Luís Godinho será o responsável por conduzir o encontro.

Como chega o Benfica?

Dono da casa, o Benfica é o terceiro lugar, com 38 pontos. O Sporting, com 41, e o Porto, com 40, estão à frente dos Encarnados na tabela.