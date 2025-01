Barbastro x Barcelona: onde asssitir, escalações,arbitragem

Duelo vale vaga nas oitavas da Copa do Rei. Barça eliminou o rival (que é da 4ª divisão) na edição passada do torneio e é favoritíssimo / Crédito: Jogada 10

Barbastro e Barcelona se enfrentam neste sábado, 4/1, no Estádio Municipal de Huesca, às 15h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Rei da Espanha. O Barcelona, mesmo com um time alternativo, entra como favorito.Afinal, encara um rival da 4ª divisão e que está mal na tabela, lutando para não cair. Mas é bom o Barça colocar as barbas de molho. Afinal, na temporada passada, os times se enfrentaram em Huesca e o Barça precisou suar para vencer por 3 a 2. Onde assistir Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 15h (de Brasília).

Há motivos para o Barbastro sonhar com um bom resultado. Na Copa do Rei, o time venceu o Espanyol por 2 a 0 na rodada passada. Além disso, o futebol convincente na derrota para o Barcelona na segunda rodada da Copa do Rei da temporada passada e a qualidade de seu principal jogador, o ala-esquerda Barrera, animam a torcida do Barbastro, que espera alcançar, pela primeira vez, a vaga para as oitavas de final da competição. Daniel Martínez Monzón mantém o esquema 3-4-3 das rodadas anteriores.