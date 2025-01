Após ano histórico, Botafogo corre contra o tempo em 2025

Campeão brasileiro e da Libertadores da América em 2024, o Botafogo está iniciando o novo ano, curiosamente, com muitas indefinições. A saída do técnico Artur Jorge, após o espetacular trabalho no clube, certamente complica e atrasa o planejamento para a atual temporada.

O Alvinegro ainda não confirmou a contratação do novo treinador, embora pareça caminhar para um acerto com André Jardine, profissional que ganhou títulos e prestígio no futebol mexicano. Além do técnico, o Glorioso passa por mudanças no elenco.