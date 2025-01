Valencia x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes em situações completamente opostas duelam, nesta sexta-feira (3), às 17h (de Brasília), em jogo atrasado da 12ª rodada do Espanhol / Crédito: Jogada 10

Em situações opostas na tabela e também fora de campo, Valencia e Real Madrid se enfrentam, nesta sexta-feira (3), às 17h (de Brasília), no Mestalla, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe merengue é a segunda colocada, com 40 pontos, um atrás do líder Atlético de Madrid. Los Ches, por sua vez, estão em 19º lugar, na zona do rebaixamento, com 12 pontos. O jogo ainda terá estreia do técnico Carlos Corberan pelos donos da casa. Onde assistir A partida atrasada pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol entre Valencia e Real Madrid terá a transmissão da ESPN e da Disney+.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Valencia Em crise dentro e fora de campo, o Valeia tenta uma reação contra o poderoso Real Madrid. A principal novidade será a estreia do técnico Carlos Corberan, que aliás tem contrato até 2027. O espanhol de 41 anos estava no West Brom desde 2022, e optou pela troca de trabalho. No clube inglês, foram 47 vitórias em 107 jogos.

Para sua estreia, Corberan não terá a presença de Rafa Mir, Fran Pérez, Thierry Correa, Gaya e Mamardashvili, todos entregues ao departamento médico da equipe. Os três primeiros já iniciaram a transição para retorno. Por fim, Diakhaby acelerou durante o período sem jogos sua recuperação, mas foi descartado pela comissão médica para encarar os Merengues. Como chega o Real Madrid Após finalizar 2024 com vitória sobre o Sevilla, o Real Madrid pode assumir a liderança do campeonato em caso de vitória no confronto dessa sexta-feira. A equipe, afinal, venceu quatro dos últimos seis jogos na competição. Carlo Ancelotti deu uma semana de descanso para seus jogadores, após o duelo no Bernabéu.