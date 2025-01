Textor esquece portugueses e passa a mirar treinadores brasileiros

Problemáticos, lusitanos já deram muita dor de cabeça no Botafogo. Hora, então, de o magnata mudar o perfil do técnico alvinegro

Depois de três portugueses no Estádio Nilton Santos e nas dependências do Espaço Lonier, o Botafogo deve mudar a nacionalidade do treinador na próxima temporada que se avizinha. Os comandantes lusitanos Luis Castro, Bruno Lage e Artur Jorge já deram muitas dores de cabeça ao acionista majoritário da SAF do Glorioso, John Textor, por conta de suas condutas no Mais Tradicional. Sendo assim, o big boss dos Estados Unidos saiu da Europa e passou a mirar profissionais brasileiros. No momento, o clube trabalha com três nomes para o cargo.

Pautado pelo vil metal dos petrodólares, Castro, em 2023, abandonou o Botafogo no meio da temporada para treinar o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Naquele mesmo ano, Lage colocou o cargo à disposição na primeira derrota que sofreu no Brasileirão e terminou demitido, pouco depois, por não conseguir vencer mais. Artur Jorge, por sua vez, obteve os melhores resultados na história do time, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores, mas também resolveu arrombar a porta dos fundos e sair gerando antipatia. Afinal, negociou a saída para o Al-Rayyan, do Qatar, em pleno 2024 corrente. Agora, está prestes a deixar a Estrela Solitária.