Santos x Tirol, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Peixe chega à Copinha na busca do seu quarto título e para encerrar um jejum de 11 anos. O último título alvinegro na competição foi em 2014. Já os cearenses participam do campeonato pela segunda vez. Ainda estão na chave a Ferroviária e o Jaciobá-AL.

O Santos estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta sexta-feira (03), às 20h, contra o Tirol-CE. A partida acontece na Fonte Luminosa, em Araraquara, sede do do Grupo 7 do torneio.

A partida será transmitida pela Cazé TV, no YouTube e no streaming Amazon Prime, a partir das 20h (horário de Brasília)

Como chega o Santos

Após chegar na reta final da última temporada, Leandro Zago será o comandante do Peixe na Copinha. O treinador esteve à frente do time de Aspirantes no Brasileiro da categoria e ainda dirigiu a equipe principal na última rodada da Série B. O elenco santista será composto por vários jogadores que subiram do Sub-17, como Juninho, filho do ex-jogador Robinho. Principal destaque do plantel, Bernardo Paias se lesionou na preparação e é dúvida para a estreia.

Como chega o Tirol

A equipe cearense disputa pela segunda vez a Copinha após terminar na quinta colocação do estadual Sub-20 de 2024. Na sua primeira participação, em 2023, acabou sendo eliminada na primeira fase, com quatro pontos. O Tirol iniciou sua preparação para o torneio em outubro e tem no comando Jorge Marinho, que trabalhou no futebol candango e desembarcou no final do ano para o novo desafio no Nordeste.

SANTOS X TIROL-CE

Data e horário: 3/1/2025, 20h (de Brasília)

Local: Estádio Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

SANTOS: João Fernandes; Gabriel Simples, Matheus Matias, Lenin e Vinícius Lira; Gustavo Henrique, Kenay e Mateus Xavier; Rafael Freitas, Perlaza e Rodrigo Cezaro. Técnico: Leandro Zago.

TIROL: Victor Hugo; Luan, Rhuan, Davi e Fabinho; Ivan Neto, Márcio e Fernando; Paulinho, Renato e Honorato. Técnico: Jorge Marinho.

Árbitro: Caio Carvalho Pereira.

Auxiliares: Eduardo Augusto Borges e Vinicius Santana da Silva.