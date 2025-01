Santos ficou muito próximo de anunciar Gustavo Quinteros

Treinador argentino, foi para o Grêmio, foi o principal alvo do Peixe no mês passado e chegou a indicar possíveis reforços ao clube

O Santos fechou a contratação de Pedro Caixinha para comandar a equipe em 2025. Entretanto, antes do anúncio do português, o Peixe esteve em uma novela com outro protagonista: o argentino Gustavo Quinteros, que acabou acertando com o Grêmio para a temporada.

O ex-treinador do Vélez Sarsfield tinha um acordo verbal com a cúpula alvinegra desde o início de dezembro. Dirigentes santistas estiveram em três oportunidades em Buenos Aires. Além disso, foram realizadas mais de dez reuniões por videoconferência e ligações. Inclusive, o filho de Quinteros, Sebastián, estava em contato com o Santos para fazer o planejamento da temporada, com indicação de reforços e avaliação de possíveis dispensados.