Palmeiras “limpa” uniforme em seu site e prepara anúncio de novo patrocinador

A “era Crefisa” chegou ao fim no Palmeiras. O contrato com a empresa de crédito pessoal e com o Centro Universitário das Américas (Fam) se encerrou no final de 2024. Enquanto aguarda o anúncio do novo patrocinador, o Verdão já atualizou os seus materiais.

Em seu site oficial, o Palmeiras retirou as duas marcas dos uniformes na seção que apresenta o elenco. A camisa alviverde agora aparece limpa, sem nenhum patrocinador. O Verdão já fechou um acordo de R$ 170 milhões com a SportingBet e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.