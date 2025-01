Manoel renova com Fluminense para 2025: ‘Motivado’

Zagueiro aceita redução salarial e comemora permanência no Tricolor pelas redes sociais: 'É um prazer ser um guerreiro desse time'

“Honrado e motivado para defender essas três cores por mais uma temporada. Quando cheguei, em 2021, não imaginava viver momentos tão intensos que só reafirmam a grandeza e a lealdade do clube. Vamos trabalhar muito para que mais taças sejam levantadas em Laranjeiras. É um prazer ser um guerreiro desse time. Gratidão por tudo, Fluminense!”, disse Manoel.

O Fluminense acertou a renovação de contrato do zagueiro Manoel até o fim de 2025. O clube ainda não oficializou, mas o defensor fez questão de anunciar nas redes sociais que permanece no clube para a próxima temporada. Ele destacou “a grandeza e a lealdade” do clube, onde viveu um drama e suspensão por doping acidental.

Para permanecer no Fluminense, Manoel teve que aceitar uma redução salarial. O zagueiro ganhou força com Mano Menezes nas rodadas finais e terá que disputar posição com Thiago Silva, Ignácio, Thiago Santos e Juan Freytes em 2025.

Por fim, o Fluminense também já encaminhou a renovação de contrato com Cano, Keno, Samuel Xavier e Thiago Santos. Além deles, os meias Ganso e Lima já negociam suas renovações, que devem se intensificar no início de janeiro para a pré-temporada do clube.

