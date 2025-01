Juventus x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

E o clássico é com direito a uma curiosidade. O técnico Sérgio Conceição, recém-contratado pelo Milan, estreará no cargo logo diante de seu filho, Chico Conceição. O camisa 7 da Juventus é titular da equipe de Thiago Motta e enfrentará o pai pela primeira vez na carreira em um jogo oficial.

O ano mal começou, mas já é hora de um grande clássico italiano. Afinal, nesta sexta-feira (3), Juventus e Milan medem forças para ver quem chega à final da Supercopa da Itália 2024/2025. Pressionadas, as duas equipes se enfrentam no King Power Stadium, em Riade, na Arábia Saudita, a partir das 16h (de Brasília). Quem vencer encara o ganhador de Inter x Atalanta, que duelam nesta quinta (2).

O técnico Thiago Motta não conta com os lesionados Bremer, Cabal, Milik, Weah e Rouhi. Douglas Luiz voltou de lesão contra a Fiorentina, atuando apenas nos últimos minutos do prélio do último domingo (29). Assim, por mais que fique no banco, deve ganhar mais minutos do que em seu retorno, quando ainda não estava 100% fisicamente.

Como chega o Milan

De técnico novo é como chega os Rossoneri para a semifinal. Sérgio Conceição, que estava sem emprego desde sua saída do Porto, onde fez história, começará seu capítulo frente ao Milan. E, para este confronto, terá muitos problemas, especialmente no ataque.

Chukwueze, Rafael Leão, Musah e Jovic estão machucados. Pulisic ficou fora do último duelo (empate em 1 a 1 com a Roma) e ainda é dúvida. Caso não atue, Morata pode ser titular mais atrás, com Abraham entrando como centroavante.

“O impacto foi positivo. Eu vi que o grupo está com vontade de mudar as coisas. Vi que eles estão abertos a coisas novas e novas ideias de jogo. Esse espírito é muito importante. É a base para mim. Ter meu filho no time adversário não me afetará. Meu objetivo é claro: vencer como faço em qualquer outro jogo”, disse o treinador em entrevista anterior ao duelo.