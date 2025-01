Jamal Lewis deixa o São Paulo após quatro meses

Lateral terá que passar por cirurgia no tornozelo e rescindiu com o Tricolor para realizadar o procedimento

Jamal Lewis não permanece no São Paulo em 2025. Na noite desta quarta-feira (01), o lateral-esquerdo comunicou em uma rede social que rescindiu o contrato de empréstimo junto ao Newcastle por conta de uma lesão no tornozelo. O jogador precisará de cirurgia e fará a recuperação no clube inglês.

O jogador chegou ao Tricolor em setembro e atuou apenas em seis partidas e deu uma assistência. Por conta da lesão, não foi sequer relacionado nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Em seu Instagram, o lateral norte-irlandês se despediu do clube e lamentou não poder dar sequência à passagem no Brasil.