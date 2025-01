Internacional oficializa venda de Gabriel Carvalho para o futebol da Arábia

Cria da base, meio-campista de 17 anos foi negociado com o Al Qadisiyah, mas ficará no clube gaúcho até agosto deste ano

Nesta quinta-feira (02), o Internacional confirmou a venda de Gabriel Carvalho ao Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. O meia de 17 anos assinou contrato de quatro temporadas com seu novo clube. A negociação foi fechada por US$ 22 milhões (R$ 136,3 milhões), divididos entre US$ 16 milhões (cerca de R$ 99,1 milhões) fixos e US$ 6 milhões (R$ 37,1 milhões) em variáveis, atreladas a metas que o jogador deve atingir no Internacional e no Al Qadisiyah.

Gabriel Carvalho viajou para a Espanha no final de 2024, onde realizou exames médicos e analisou os termos do contrato com o clube saudita. Apesar disso, ele continuará no Internacional até completar 18 anos, em agosto de 2025. O clube gaúcho, que detém 80% dos direitos econômicos do jogador, ficará com cerca de R$ 109 milhões dessa transação.

Confira a nota oficial do Internacional sobre a venda

“O Sport Club Internacional comunica que, no último dia 30 de dezembro de 2024, concretizou o acerto dos termos da negociação definitiva do meia-atacante Gabriel Carvalho com o Al Qadisiyah Club, da Arábia Saudita. A transferência federativa do atleta ocorrerá assim que ele completar 18 anos, em agosto de 2025, respeitando as normas da FIFA.

A transação configura-se como uma das maiores da história do Clube, refletindo o reconhecimento do talento e potencial de Gabriel Carvalho, bem como a excelência na formação de atletas do Celeiro de Ases.