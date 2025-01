Internacional mantém confiança por sinal positivo para a permanência de Bernabei

O Colorado planejou uma força tarefa para concluir algumas negociações em curso. Prova disso é de que o clube tem dois representantes na Europa no intuito de sacramentar estes objetivos. Em um primeiro momento em Madrid, a prioridade é finalizar a transferência do jovem meio-campista Gabriel Carvalho para o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. Em seguida, o plano é prolongar a estadia no Velho Continente e ir até Glasgow, na Escócia, onde se encontra a sede do Celtic.

Persistência do Internacional na negociação

As conversas entre o Inter e o Celtic fugiram do planejamento do clube brasileiro, já que se prolongaram além do que imaginava. Como o lateral-esquerdo argentino foi escolhido o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro passou a chamar a atenção de outras equipes. O Colorado, aliás, tinha uma prioridade de compra até o dia 31 de dezembro, descrita no contrato de empréstimo. Como não houve um acerto entre as partes, o vínculo de Bernabei com o Internacional expirou a partir do dia primeiro. Entretanto, as conversas prosseguiram, já que o atleta continua de férias e provavelmente o Celtic vai seguir sem utilizá-lo.

O clube gaúcho ainda obteve êxito em conseguir uma prévia de acordo com os escoceses em uma avaliação que havia atingido o seu limite nas tratativas. Além disso, o Internacional se apoiava na vontade do atleta em permanecer e concentrar seus esforços em um acerto. O argentino se reinventou depois de Roger Machado assumir o comando da equipe. Com isso, passou a ter uma reviravolta, pois ganhou espaço na equipe, se tornou peça importante no esquema, titular absoluto e destaque do time.