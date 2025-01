Gustavo Quinteros adianta seu começo de trajetória no Grêmio

Novo treinador do Imortal desembarca no Brasil, no próximo final de semana, exatamente para se acostumar ao novo clube e instalações / Crédito: Jogada 10

O novo técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, tomou a decisão de adiantar o começo de sua trajetória no clube. Isso porque ele chega ao Brasil no próximo final de semana, antes mesmo da reapresentação do elenco, na próxima quarta-feira (8/1). Caso não haja qualquer tipo de empecilho ou atraso, o profissional já inicia seu trabalho no Tricolor Gaúcho, na próxima segunda-feira (6/1). O planejamento de Quinteros com essa antecipação é acelerar o processo de ambientação ao Imortal e também suas instalações. Afinal, antes de iniciar seu trabalho, ele fará uma visita ao centro de treinamento Luiz Carvalho e Arena, estádio do Grêmio. Vale relembrar que o clube anunciou um acerto com o treinador, de 29 anos, no dia 28 de dezembro. O Tricolor Gaúcho, aliás, mudou seu foco e agiu rapidamente após o insucesso no estágio final das tratativas por Pedro Caixinha. Até mesmo para não prejudicar o seu projeto para 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Grêmio: mudança brusca no estilo de treinador A torcida gremista demonstra ansiedade para identificar os primeiros sinais da implementação de trabalho do treinador argentino, naturalizado boliviano. Inicialmente porque é o atual campeão argentino com o Vélez Sarsfield, além do que o seu estilo é completamente distinto ao de Renato Gaúcho, seu antecessor. O ídolo do clube priorizava que seus times fossem mais ofensivos, porém em algumas situações a defesa ficava expostas. Deste modo, tal fator era um dos principais pontos de críticas dos torcedores. Tal situação também causou um alto número de gols sofridos pelo time. Tanto que o Tricolor Gaúcho teve um dos piores desempenhos defensivos nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Assim, a decisão da diretoria do Imortal foi pela mudança de perfil. Com relação a Quinteros, as suas equipes tem como características o equilíbrio entre os setores e principalmente organização tática. Além disso, o técnico também se sobressai por ter êxito na reconstrução de times. Em seu último trabalho no Vélez, ele assumiu a equipe com altos riscos de rebaixamento, promoveu uma reformulação e se sagrou campeão argentino posteriormente.