Guimarães x Sporting: onde assistir, escalações, arbitragem

Sporting e Guimarães fazem o principal jogo da 17ª rodada do Campeonato Português, nesta sexta-feira (3/1), às 18h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Português. A grande atração do jogo será o treinador Rui Borges. Ele fez excelente trabalho no Guimarães, levando o time ao segundo lugar da fase de pontos corridos da Liga Conferência (apenas atrás do Chelsea). Mas foi contratado em dezembro pelo Sporting, estreou com vitória diante do Benfica e agora, em seu segundo jogo no comando leonino, comandará a ex-equipe, agora treinada por Daniel Silva.

O Sporting é o líder do Campeonato Português, com 40 pontos. Tem a mesma pontuação do Porto, mas o time lisboeta tem melhor saldo de gols (34 a 31). O Guimarães está em 6º lugar, com 24 pontos.