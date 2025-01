Grupo Globo adquire direito de transmissão de torneio nos EUA com times brasileiros

Grupo de comunicação anunciou que vai exibir com exclusividade na TV fechada os jogos da FC Series no SporTV e Premiere

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão do FC Series de 2025, torneio de pré-temporada que vai ocorrer na Flórida, nos Estados Unidos. Assim, a empresa de comunicação vai exibir as partidas dos clubes brasileiros, de forma exclusiva, na TV fechada no Sportv, bem como no Premiere, no pay-per-view. A disputa do campeonato vai ocorrer entre os dias 15 e 25 de janeiro.

A edição de 2025 será a décima do torneio e terá as participações de Atlético, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo. A FC Series é uma competição sucessora da Florida Cup, no caso com uma expansão de alcance e maior competividade no campeonato.