Gabigol exalta o Cruzeiro em aniversário do clube: ‘História e tradição’

Em sua conta no Instagram, Gabigol ressaltou a grandeza do clube no cenário nacional e internacional.

Para comemorar o aniversário, o clube mineiro prepara uma missa de Ação de Graças em sua sede campestre. O evento ocorrerá na noite desta quinta-feira.

Gabigol e Cruzeiro

A história de Gabigol no time celeste começou no primeiro dia do ano. Logo nos primeiros minutos do dia, a divulgação da contratação tomou conta das redes sociais.

Gabigol assinou com o Cruzeiro, mas teve oportunidades de parar em vários outros clubes. Palmeiras e Santos, por exemplo, investiram, mas o atleta já havia firmado contrato com a Raposa.