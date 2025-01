Fortaleza anuncia a contratação do atacante Dylan Borrero

Colombiano, que tem passagem pelo Atlético, é o quarto reforço do Tricolor do Pici para a temporada 2025 / Crédito: Jogada 10

O Fortaleza anunciou a contratação do atacante colombiano Dylan Borrero, que estava no New England (MLS). O contrato com o Leão do Pici é até o fim de 2028, com possibilidade de renovação por mais um ano. O atleta chega sem custos de aquisição. Natural de Palmira, na Colômbia, Borrero iniciou sua trajetória profissional no Independiente Santa Fé, de Bogotá, clube da capital de seu país. Depois disso, foi para Atlético-MG em 2020 e negociado para a Major League Soccer (MLS) dois anos depois.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Entendemos sua chegada como uma grande oportunidade de mercado. Quando estava no Atlético Mineiro, a gente tentou trazer, mas na época ele foi vendido por quase 4 milhões de euros. Agora, tinha outras propostas de clubes da Colômbia e do Brasil”, destaca Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.