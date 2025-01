Focado no Carioca, Botafogo se reapresenta no Lonier

Com foco na próxima edição do Campeonato Carioca, o Botafogo deu o pontapé inicial na temporada 2025, nesta quarta-feira (2), no Espaço Lonier. Na reapresentação do elenco, algumas novidades. Entre elas estavam jogadores que não viajaram para o Interclubes do Qatar, como o centroavante Nascimento e o atacante Carlos Alberto. A dupla se somou, também, a nomes que voltam de empréstimos, como, por exemplo, os volantes De Paula e Newton, além do centroavante uruguaio Adamo. Este último ainda não estreou pelo Mais Tradicional.

Em 12 dias, será a vez de, enfim, os principais jogadores do plantel alvinegro se reapresentarem no Lonier. E com muitas baixas. Afinal, do time titular saíram o meia Almada e o atacante Luiz Henrique, ambos de malas prontas para reforçar o Lyon. Entre os reservas, contudo, a barca é bem maior. Gatito (goleiro), Adryelson (zagueiro), Marçal (lateral-esquerdo), Hugo (lateral-esquerdo), Tchê Tchê (volante), Eduardo (meia) e Romero (meia) já se despediram do Glorioso, assim como Rafael (lateral-direito), agora, aposenrtado.