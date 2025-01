Fluminense já sabe onde estreará no Carioca; veja

O Fluminense estreará no Campeonato Carioca no estádio de Moça Bonita. Será no domingo (12), contra o Sampaio Corrêa, pela rodada inaugural do estadual carioca. A definição veio após negociação com o Bangu, encerrada e sacramentada nesta quinta-feira (2).

As informações são do “ge”. Isso se dá por conta do Maracanã estar fechado para manutenção do gramado. O Maior do Mundo recebeu incríveis 73 jogos na temporada, ficando até o dia 25 de janeiro sem uso.