Fluminense faz contato por Lucas Crispim, ex-Fortaleza

Tricolor carioca busca informações com estafe do meia, que atualmente está no Buriram United (TAI); jogador teve ótima passagem pelo Leão

Mesmo que sem se apresentar para a temporada 2025, o Fluminense segue ativo no mercado de transferências. Afinal, o Tricolor buscou contato com o estafe do meia Lucas Crispim, ex-Fortaleza, e atualmente no Buriram United (TAI).

Segundo publicação do “ge” nesta quinta-feira (2), o Flu visa entender melhor o cenário para seguir reforçando o meio-campo. O volante Hércules, além do zagueiro Freytes, do ponta Joaquín Lavega e do atacante Paulo Baya, já foram anunciados pelo Tricolor.