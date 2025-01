Flamengo não aceita primeira oferta do Cruzeiro por Fabrício Bruno

A Raposa ofereceu R$ 31,8 milhões por 50% dos direitos econômicos do zagueiro, mas o Rubro-Negro não viu o valor com bons olhos

O Cruzeiro está negociando a contratação de Fabrício Bruno com o Flamengo , mas a diretoria carioca recusou a primeira oferta feita pelo Cabuloso. A proposta foi de 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do zagueiro.

Na último temporada, o atleta recebeu propostas de clubes europeus, como o West Ham, da Inglaterra, e o Rennes, da França, mas as transferências não se concretizaram por motivos distintos. No caso do clube inglês, o Flamengo estava disposto a aceitar o acordo, mas Fabrício Bruno recusou a oferta devido à proposta salarial apresentada. Já em relação ao time francês, a situação foi inversa: o zagueiro estava disposto a se transferir, mas o Rubro-Negro não chegou a um entendimento com o clube.