Empresário de Villasanti, do Grêmio, admite conversas do atleta com o Palmeiras

Meia interessa ao Alviverde, mas novo comandante do Tricolor Gaúcho afirma contar com o paraguaio em 2025

O Palmeiras segue ativo no mercado de negociações e, após confirmar a chegada do atacante Paulinho, a bola da vez é o meio-campista Villasanti, do Grêmio. Nesta quinta-feira (2), o empresário do atleta, Renato Bittar, afirmou que conversa com a diretoria do Alviverde para fechar a contratação.

No entanto, Renato também destacou haver ponderações sobre o negócio e mencionou que Gustavo Quinteros, novo técnico do time gaúcho, deseja a permanência do meia. Dessa forma, o Grêmio não deve facilitar a saída do jogador, ainda mais para reforçar um rival nacional.