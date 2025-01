Dumfries decide, Inter de Milão bate Atalanta e é finalista da Supercopa da Itália

A Inter de Milão está viva pelo tetracampeonato consecutivo da Supercopa da Itália. Nesta quinta-feira (2), em seu primeiro compromisso de 2025, a equipe Nerazzurri bateu a Atalanta por 2 a 0 e avançou à grande final. Com direito a golaços, Dumfries marcou os gols do jogo, realizado na Kingdom Arena, em Riade (SAU).

O jogo

A Inter de Milão partiu para cima com tudo em Riade e por muito pouco não abriu o placar logo nos primeiros segundos de jogo. Isso porque foram três finalizações antes mesmo de 30” da etapa inicial, todas no mesmo lance. Foram duas com Lautaro e uma com Barella – todas travadas.