Dono da saf do Atlético, Rubens Menin abre o jogo sobre Arena MRV em 2025

O ano de 2024 marcou a primeira temporada completa do Atlético em sua nova casa, a Arena MRV. No entanto, a final da Copa do Brasil ficou marcada pelos incidentes ocorridos após a derrota para o Flamengo, que resultaram na interdição do estádio até o início da temporada de 2025. O time conseguiu se livrar do rebaixamento atuando no local na última rodada do Brasileirão, mas sem a presença de torcedores.

Aliás, além disso, o jogo registrou o recorde de público da Arena MRV, com 44.876 presentes. A punição ainda pode ser ampliada pelo STJD. Diante desse cenário, Rubens Menin, proprietário da SAF do Galo, abordou diversos temas relacionados ao estádio, como a acústica e o gramado.