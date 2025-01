Cuca fala sobre convite do Atlético: ‘ficar muito tempo no Galo’

O Atlético confirmou, no fim de 2024, a contratação do técnico Cuca. O treinador assumiu pela quarta vez o comando do Galo e explicou o motivo de aceitar novamente ser treinador do clube mineiro.

“Esse convite do Atlético mexeu comigo. Enxerguei nele a chance de assumir um trabalho logo no início, no lugar que mais conheço, com o que mais me identifiquei e onde alcancei minha maior longevidade. Tem tudo para dar certo”, disse.