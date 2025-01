Courtois critica calendário: ‘O problema é que nos falta descanso’

Goleiro do Real Madrid defendeu a realização do novo Mundial de Clubes da Fifa, mas acredita que deve ser feito de uma maneira diferente

“Temos que acabar com a desculpa de ‘se ganha muito dinheiro’ . Você também pode ganhar dinheiro jogando menos 10 jogos. Sinto que o problema é que nos falta descanso”, disse em entrevista à CNN Sports, da Espanha.

A grande quantidade de jogos por temporada está virando debate em todo o mundo e, assim, Courtois também deu sua opinião sobre o calendário internacional atual. Segundo o goleiro do Real Madrid, falta tempo de descanso para os jogadores.

Com a chegada do novo Mundial de Clubes, o atleta belga defendeu o torneio, mas acredita que ele possa ser organizado de uma outra forma. A competição está prevista para acontecer do dia 14 de junho a 13 de julho de 2025, em Miami.