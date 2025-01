Corinthians acerta renovação de Maycon por mais um ano

Volante permanece no Timão por empréstimo pela quarta temporada consecutiva, em negócio feito junto com o Shakhtar

O volante Maycon vai continuar no Corinthians em 2025. Mais uma vez, o Timão conseguiu estender o empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk por mais uma temporada. O vínculo anterior se encerrou no último dia 31 e as partes já acertaram a prorrogação, que deve ser anunciada nos próximos dias.

O jogador se recupera de uma lesão no joelho e está fora dos gramados desde maio, o que facilitou o acordo. Além disso, a Ucrânia ainda está em guerra, o motivou o empréstimo de Maycon pela primeira vez. Será o quarto ano seguido que o volante permanece no Corinthians.