Conheça Cleber dos Santos, técnico do Flamengo no início do Carioca

Treinador do sub-20 estará à beira do campo nos primeiros quatro jogos do Rubro-Negro pelo campeonato estadual de 2025 / Crédito: Jogada 10

O time principal do Flamengo segue de férias, mas depois inicia a pré-temporada nos Estados Unidos e, enquanto isso, uma equipe alternativa atua no Carioca 2025. Para comandar o Rubro-Negro, o técnico do sub-20, Cleber dos Santos, assume a equipe com vários nomes das categorias de base e reservas no lugar de Filipe Luís. O Jogada10 apresenta um pouco da formação do treinador.

Cleber dos Santos foi contratado para o sub-20 em outubro de 2024, após Filipe Luís assumir o profissional. Apesar disso, o técnico tem longa história no clube da Gávea. Ele já foi treinador das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 no Rubro-Negro. Além disso, Cleber ainda foi técnico do sub-20 e auxiliar do profissional entre 2007 e 2010.