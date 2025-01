Com Casemiro e Antony, United prepara barca para janela de transferência

Brasileiros entram em lista do técnico Ruben Amorim, que planeja enxugar elenco no decorrer da temporada 2024/2025

O técnico Ruben Amorim, do Manchester United, já definiu os jogadores que ele não quer que façam parte do elenco do time inglês. Segundo o jornal italiano “Calciomercato”, o treinador promete dar uma enxugada no elenco e planeja a saída de seis jogadores, incluindo os brasileiros Casemiro e Antony.

Em má fase, os brasileiros foram criticados na Inglaterra na maior parte dos jogos. Ambos ainda não engrenaram na temporada. Em abril de 2024, eles também entraram em lista para deixarem o United, mas não receberam propostas vantajosas.