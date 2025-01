Ceará renova com lateral Rafael Ramos, ex-Corinthians

O Ceará anunciou a renovação de contrato com o lateral-direito Rafael Ramos, após o vínculo do jogador com o Corinthians se encerrar. O atleta estava no Vozão por emprétimo desde o início de 2024 e, assim, foi titular na reta final da temporada que garantiu o acesso à Séria A.

Aos 29 anos, o lateral português seguirá no Alvinegro até dezembro de 2026. Até o momento, atuou em 31 partidas e marcou um gol. Além disso, o clube também anunciou a permanência de Bruno Ferreira, mas o goleiro renovou até o fim de 2025.