Flamengo na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

O Flamengo divulgou a relação dos jogadores inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, em 2025. A competição começa na próxima quinta-feira (2) e contará com a participação de 128 equipes, distribuídas em 32 grupos. A grande final será realizada no dia 25 de janeiro.

O Rubro-Negro carioca está no Grupo 23 do torneio, com EC São Bernardo, Zumbi-AL e Cruzeiro-PB, com sede em Mogi das Cruzes. O primeiro duelo dos Garotos do Ninho será contra o time da Paraíba, no dia 5 de janeiro, às 17h (de Brasília). Posteriormente, enfrenta o Zumbi-AL, no dia 8, às 21h30. Para fechar a fase de grupos, encara o EC São Bernardo no dia 11, às 21h45.