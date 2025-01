Corinthians na Copinha 2025: Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

O ano de 2025 chega e, com ele, a bola rola inicialmente com a tradicional Copinha São Paulo de Juniores. O maior campeão da competição, o Corinthians, com 11 títulos e 18 vezes na decisão, vai estrear nesta edição contra o Porto Velho, de Rondônia, no dia 4 de janeiro.

Aliás, o Timão está no Grupo 27, sediado em Santo André, e enfrentará, portanto, o time da casa, o Porto Velho, além do Ramalhão, de Rio Branco, no Acre. Desse modo, a competição, no geral, começará no dia 2 de janeiro e contará com 128 times, divididos em 32 grupos.