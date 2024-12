Vasco – Retrospectiva-2024: ano marcado pela saída da 777 e volta de Coutinho

Confira o ano do Cruz-Maltino, que passou por grave crise, mas, irregularidade dentro e fora de campo. Mas terminou dignamente o Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Após uma difícil temporada em 2023, o Vasco deu um salto positivo em 2024, ano que se encerra nesta terça-feira. O time quebrou jejuns importantes, incluindo o retorno à semifinal da Copa do Brasil após 13 anos, além da melhor posição no Brasileirão desde 2017. Ainda que não tenha sido o ano dos sonhos, o torcedor vascaíno ainda viu o sonhado retorno de Philippe Coutinho, a reforma de São Januário dando um importante passo para sair do papel e mudanças na estrutura de sua SAF. Dessa forma, confira agora a retrospectiva do J10 do ano do Vascão. VASCO – JANEIRO O ano aparentava começar de forma animadora para o torcedor vascaíno. Afinal, o técnico Ramón Díaz permaneceu após novela e o Cruz-Maltino ainda contratou o “tubarão” do mercado, Alexandre Mattos, para o cargo de diretor executivo. Com dinheiro em caixa, a perspectiva era positiva no começo do ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As contratações foram se acumulando para a temporada. Chegaram: João Victor (Benfica-POR; foto), Adson (Nantes-FRA), David (Inter), Keiller (Inter), Rojas (River Plate-ARG), Sforza (Newell’s Old Boys-ARG) e Victor Luís (Coritiba).

Mas houve saídas também: Gabriel Pec (LA Galaxy-EUA), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk-UCR), Rodrigo (rescisão), Galarza (Talleres-ARG), além de alguns empréstimos, como Capasso (Olímpia-PAR), Orellano (FC Cincinatti-EUA), Riquelme (Sport), Vinícius Paiva (Ituano), Barros e Miranda (Amazonas), Figueiredo (Coritiba) e De Lucca (Ceará). Sob o comando de Ramón Díaz, a equipe principal fez viagem para o exterior para a pré-temporada no Uruguai, com duas vitórias e dois troféus em dois amistosos. Paralelamente a isso, o Vasco estreou com vitória com o time alternativo no Carioca. Depois, empatou por 3 a 3 com o Sampaio Corrêa na “despedida” do time B.

Ao fim de janeiro, porém, o clube sofreu um de seus principais golpes na temporada. O volante Paulinho, dos melhores jogadores do elenco, sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e precisou de cirurgia, que o tiraria de ação por pelo menos dez meses. FEVEREIRO Para piorar, no primeiro jogo de fevereiro, outro duro golpe. Jair, companheiro de “volância” de Paulinho, sofreu a mesma lesão, mas no joelho esquerdo. Dessa forma, o clube precisaria ir ao mercado para repor a posição. A única chegada para o setor após isso, porém, foi de Galdames, chileno ex-Genoa.

Após empatar com Flamengo e Fluminense (ambos em 0 a 0), o Vasco ainda enfrentaria o Botafogo no mês de fevereiro, vencendo por 4 a 2 em pleno Nilton Santos, com direito a uma das melhores atuações do time na temporada. Galdames, aliás, marcaria seu primeiro gol neste jogo. Payet desfilou com um belo futebol no tapetinho. MARÇO No terceiro mês do ano, a coisa começou a apertar para o Vascão. Afinal, veio a eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca e a quase eliminação para o Água Santa na segunda fase da Copa do Brasil em pleno São Januário. O Gigante da Colina passou por um grande vexame ao não conseguir derrotar o pequeno Nova Iguaçu, empatando em 1 a 1 na ida e perdendo por 1 a 0 na volta, em dois jogos com o Maracanã abarrotado de vascaínos.

O atacante Clayton Silva chegou oriundo do Casa Pia-POR, estreando logo como titular contra o Nova Iguaçu (jogo de ida). Seria a última contratação de Alexandre Mattos como diretor de futebol. Afinal, o “tubarão do mercado” não conseguia transitar entre a diretoria da SAF (ainda com a 777 Partners no comando), nem com o técnico Ramón Díaz. A contratação de Clayton Silva foi um estopim para deteriorar a relação entre a trinca. Dessa forma, Alexandre Mattos foi demitido após vazar prints de conversas com um jornalista, deixando o clube após apenas 100 dias no cargo.