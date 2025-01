Três seguidas! Vini Jr. vence prêmio de Melhor Jogador Iberoamericano

Ele recebeu o prêmio das mãos de Miguel Ángel Oliver, presidente da agência de notícias organizadora do evento, e de Roberto Carlos, ídolo do Real Madrid e vencedor do prêmio em 1998, aliás.

O jogador não escondeu a felicidade em receber mais uma premiação na temporada. Afinal, ele também venceu o prêmio The Best, da Fifa, de melhor do mundo, além de surgir na escalação do melhor time do mundo, também pela federação máxima do futebol. Outro prêmio foi o Globe Soccer de melhor jogador.

“Estou muito feliz. Quero agradecer a todos os meus companheiros, que fazem o mais difícil parecer fácil para mim. É sempre importante ganhar prêmios. Esta é a terceira vez que conquisto este troféu e espero poder ganhá-lo mais vezes. Queremos que 2025 seja um ano incrível, e tomara que venham mais títulos. Sei que é um pouco difícil, porque ganhamos cinco troféus este ano, mas estamos aqui para mostrar a nossa melhor versão e continuar vencendo por este clube”, disse.