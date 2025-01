São Paulo anuncia renovação de contrato de Luiz Gustavo

Volante, que chegou em 2024, permanecerá até o fim de 2025 no Tricolor; jogador fez cinco gols em 46 partidas na temporada

O São Paulo anunciou na tarde desta terça-feira (31), último dia do ano, a renovação contratual do volante Luiz Gustavo. O jogador de 37 anos tinha vínculo até esta terça, sendo estendido, então, por mais uma temporada – vai até 31 de dezembro de 2025.

No Tricolor desde 2024, Luiz Gustavo atuou em 46 partidas, sendo 37 como titular. No período, contribuiu, dessa forma, com uma assistência e cinco gols. Ele conquistou a Supercopa Rei, em fevereiro, em final contra o Palmeiras, aliás.