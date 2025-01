Santos renova com atacante da base até 2028

O atacante, que ainda não atuou no profissional, é um dos destaques das categorias de base do Peixe. Entre Copinha, Brasileirão e Paulista dos sub-20 e 17, ele anotou nove gols em 32 partidas neste ano.

O Santos renovou o contrato do jovem João Victor Alves, de 17 anos, até 2028. Antes, ele tinha vínculo até agosto de 2026, no que consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Ele, aliás, chegou a ficar na lista B do Santos para o Paulistão de 2024. João Victor, porém, não saiu do banco nos confrontos contra São Paulo, Mirassol, Novorizontino e São Bernardo. Assim, ele seguiu na base, mas sofreu lesão no joelho, indo atuar no sub-17 após a recuperação. Seu último jogo foi exatamente no título paulista da categoria contra o São Paulo, em vitória por 2 a 1. O gol da conquista foi dele.

