Ruben Amorim admite: United pode ser rebaixado e precisa de ‘um choque’

O inferno astral de Ruben Amorim só faz piorar a cada jogo do Manchester United sob seu comando. Apesar do seu prestígio internacional, o treinador ainda não conseguiu emplacar no time inglês e, após a quarta derrota consecutiva, reconheceu que existe até o risco de rebaixamento.

O Manchester United – um gigante do futebol mundial e o maior clube inglês – não sofria três derrotas consecutivas em casa desde 1978-1979. Ou quatro seguindas no Inglês desde 1962/63.

Desta vez, o United perdeu para o Newcastle por 2 a 0, em Old Trafford. Assim, ficou com 22 pontos, em 14º lugar na tabela. Está a apenas 7 pontos de distância da zona de rebaixamento.

“É um momento realmente difícil, um dos momentos mais difíceis da história do Manchester United e temos que lidar com isso com honestidade”, disse.

Com as derrotas para o Arsenal por 2 a 0, no dia 4/12, e para o Nottingham Forest, por 3 a 2, em 7/12, ele já soma cinco placares negativos desde que chegou, em oito partidas sob seu comando. É a pior performance de um treinador no United em 103 anos.