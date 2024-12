Romário faz seis gols em jogo beneficente em Santa Catarina

Em Balneário Camboriú, durante partida de Showbol, até gol de letra o Baixinho fez no 11 a 7 contra os Amigos de Denilson Show

Romário continua afiado quando o assunto é futebol. Mesmo com 59 anos, o Baixinho foi campeão em jogo beneficente, em Balneário Camboriú, e na vitória de seu time (Amigos de Romário) sobre o time dos Amigos de Denílson, por 11 a 7. O Baixinho simplesmente fez seis gols. Um deles foi uma pintura de letra. O outro astro em campo, Denílson, fez dois gols. Importante destacar que a quadra é de showbol, bem menor do que um campo de futebol oficial.

“Quero agradecer ao Denílson. A gente participa desse tipo de evento há muitos anos. Para mim, é uma honra muito grande ajudar pessoas que sentem fome. Isso deve ser um problema muito sério que a gente tem que resolver no país. Quem ganha são as pessoas que vão receber esses alimentos. Estou muito feliz de estar participando diretamente com esse tipo de ajuda”, disse Romário, que já fez das suas em outro jogo festivo, na despedida de Adriano.