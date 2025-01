Reforço do Palmeiras, Paulinho se despede do Atlético-MG: ‘Gratidão’

Jogador passou duas temporadas no Galo, conquistando duas vezes o Campeonato Mineiro e sendo artilheiro do Brasileirão em 2023

O atacante Paulinho aproveitou esta terça-feira (31), último dia do ano, para se despedir do Atlético-MG. Já acertado com o Palmeiras para 2025, o jogador de 24 anos deu adeus ao agora ex-clube, agradecendo o apoio da torcida e fazendo, então, uma breve retrospectiva do período no Galo.

Ele chegou no começo de 2023 oriundo do Bayer Leverkusen-ALE, onde não encontrou muitas oportunidades, em especial após grave lesão no joelho direito, em 2020. Agora, o craque, medalha de ouro das Olímpiadas-2020 (disputada em 2021), aliás, será jogador do Palmeiras.