O Palmeiras anunciou oficialmente nesta terça-feira, 31/12, a contratação do atacante Paulinho. O jogador estava no Atlético-MG desde 2022, mas deixou Belo Horizonte para se juntar ao Verdão em 2025, em uma operação que levou o meia Gabriel Menino e o garoto Patryck, para a Cidade do Galo.

O responsável por esse mecanismo de solidariedade normalmente é o clube que vende o atleta. No entanto, como o Verdão assumiu essa condição, o Galo vai economizar 900 mil euros, ou seja, aproximadamente R$ 5,7 milhões na cotação atual.

Paulinho chega ao Palmeiras como um reforço de peso para a próxima temporada. Aos 24 anos, o atacante marcou 19 gols com a camisa do Atlético na última temporada. No Verdão, assinou contrato por cinco temporadas, até dezembro de 2029.

“Minha reação à proposta foi como da primeira vez, do primeiro convite do Palmeiras, há alguns anos. Se não me engano, essa foi a terceira ou quarta tentativa do clube. É um clube enorme do Brasil e do mundo e eu sei o quanto essa camisa pesa. Estou muito feliz de agora poder representar esse clube que tem tanta história”, disse ao site oficial do clube,para em seguida completar e citar que o fato do Palmeiras disputar o Mundial pesou: