Neymar e Bruna Biancardi celebram o Ano Novo em Dubai; fotos

O jogador e a influenciadora se destacaram em meio aos looks dos presentes. Enquanto a maioria apostou no branco, o casal optou pela extravagância e luxo. Bruna Biancardi, por exemplo, escolheu um vestido dourado da grife Balmain, avaliado em R$ 50 mil.

Outros dois destaques das fotos postadas pelo casal durante a celebração foram Mavie e Davi Lucca. A primeira filha do casal, que está à espera de um novo bebê, chamou atenção com um vestido fofo. Já o primogênito do jogador apareceu em um momento de descontração com Neymar, além de joias e elogios do papai.

“Meu menino cresceu”, destacou o atleta do Al-Hilal.

Confira fotos: